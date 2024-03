Österreichische Blasmusikjugend feiert ihren Geburtstag in Kärnten 

Im Rahmen eines feierlichen Festaktes wurde das österreichische Blasmusikforum 2024 im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) eröffnet. Der Jugendorganisation gehören über 87.000 junge Blasmusiker aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein an.

20 Jahre im Zeichen der Blasmusikjugend

„Sie haben sich für den besonderen Geburtstag keinen besseren Ort aussuchen können. Ossiach ist ein Ort der Kunst und Kultur, der Musik, ein Ort, der künstlerische Energie vermittelt und ein Ort der Gemeinsamkeit und kreativen Weiterentwicklung. Dieses Jubiläum ist eingebettet in Begeisterung für die Blasmusik und vor allem in das Können der Jugend“, so Kaiser. Die Referenten – die aus allen Bundesländern am Ossiacher See zusammengekommen sind – gaben einen Überblick über die 20-jährige Arbeit, die Entstehungsgeschichte, die Projekte, Lehrgänge und die Jugendarbeit der Jugendblasmusikorganisation. Im Rahmen des Festaktes wurde zum 20. Geburtstag auch die entsprechend große Torte angeschnitten.

Konzert im Anschluss

Umrahmt wurde der Nachmittag vom Jugendblasmusikorchester Klangwolke Wolfsberg/St. Andrä. Moderiert wurde die Veranstaltung von Stefanie Glabischnig. Nach dem Festakt wurde das Preisträgerkonzert zum Kompositionswettbewerb „2023/2024 NEUE LITERATUR FÜR JUGENDBLASORCHESTER“ gespielt. In Summe halten sich die musikbegeisterten Jugendlichen drei Tage lang in Ossiach auf.