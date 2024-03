Im Drogenrausch gegen Bäume gekracht: Mann (24) in Böschung geschlittert

Veröffentlicht am 25. März 2024, 09:12 / ©KK

Der 24-Jährige fuhr über die dortige Böschung und kollidierte mit mehreren neben der Straßenböschung befindlichen Bäumen. Der Lenker stieg selbstständig aus dem beschädigten Fahrzeug aus. Ein nachkommender Autofahrer bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Das Rote Kreuz versorgte den Verletzten und brachte ihn in das Krankenhaus Zell am See. Der Walser wies Anzeichen einer Beeinträchtigung auf, ein Drogenschnelltest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde der erste Verdacht bestätigt: Der 24-Jährige fuhr unter Drogeneinfluss. Auch Müdigkeit wurde festgestellt. Einen gültigen Führerschein hatte der Mann nicht, er wird angezeigt.