Nächste Katze in Welzenegg verschwunden: „Das muss aufhören“

Veröffentlicht am 25. März 2024

Immer mehr Haustierbesitzer aus Klagenfurt-Welzenegg wenden sich verzweifelt an 5 Minuten. Der Grund: Seit Herbst 2023 sollen dort immer wieder Katzen verschwinden – wir haben berichtet. Nun wird die nächste Fellnase vermisst. „Von unserem Kater fehlt seit dem 17. März 2024 jede Spur“, berichtet Ana. Sie sorgt sich, dass er von jemanden geklaut wurde.

Verzweiflung groß: „Das muss aufhören!“

„Er ist zuverlässig und war nie länger weg als ein bis drei Stunden“, erklärt die Klagenfurterin. Auch die „Find my friend“-Suchhunde standen bereits im Einsatz, jedoch verläuft sich die Spur des Katers im Sand. „Das muss aufhören! Die Tiere sind Teil unserer Familie und wir leiden schrecklich unter der Sorge und Trauer, dass er vielleicht nie wieder zurückkehrt.“

Situation wird beobachet

Auch das TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) wurde bereits von den Vorfällen in Welzenegg informiert. Sie beobachten die Vermisstenfälle in Welzenegg jetzt ganz genau. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte auch Tierschutzombudsfrau Dr. Jutta Wagner: „Ich rate jedem, der sein Tier in der Gegend vermisst, das auch bei der Polizei anzuzeigen.“