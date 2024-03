Über 200 Anzeigen: Zahlreiche Verstöße in Skigebieten aufgedeckt

Die Verstöße wurden vor allem bei Hotels und Gastronomiebetrieben, aber auch bei Skischulen festgestellt. „Die Finanzpolizei kämpft energisch gegen illegale Beschäftigung, Abgabenbetrug und Steuerhinterziehung. Regelmäßige Schwerpunktkontrollen wie diese sind entscheidend, um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, Arbeitnehmer zu schützen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Diese Kontrollen kommen natürlich allen Steuerzahlern, aber auch dem Ruf unseres Wirtschaftsstandorts zu Gute“, betont Finanzminister Magnus Brunner.

Illegale Machenschaften in fast jedem zweiten Betrieb

An den Schwerpunktaktionen beteiligten sich insgesamt 76 Finanzpolizisten, die in den Skigebieten Turracherhöhe, Katschberg, Klipitzthörl in Kärnten und Reiteralm sowie Lachtal in der Steiermark im Einsatz waren. Wie sich herausstellte, war dabei fast jeder zweite der insgesamt 216 kontrollierten Betriebe nicht gesetzestreu: So wurden gleich 103 Anzeigen aufgrund von illegaler Beschäftigung gelegt, zehn Strafanzeigen erfolgten wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern und zwei weitere aufgrund von Betrugs in Zusammenhang mit dem Bezug von Arbeitslosengeld.

Kassensysteme manipuliert und Co.

In 42 Fällen lagen Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vor, zwölfmal wurden Anzeigen nach dem Lohn- und Sozialdumpinggesetz erstattet. In weiteren 42 Fällen hat die Finanzpolizei Anzeige an die Finanzstrafbehörde erstattet, da schwere Verstöße gegen die Registrierkassenpflicht vorlagen. In manchen Betrieben waren die Kassensysteme manipuliert, andere wiederum hatten nicht einmal eine Registrierkasse. Zudem konnten insgesamt 74.936 Euro an Steuerschulden eingetrieben werden. Alle betroffenen Betriebe müssen nun mit hohen Strafzahlungen rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 10:14 Uhr aktualisiert