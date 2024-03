Steirer zog das große Los und wurde plötzlich über Nacht reich

Der Top-Gewinn nach den Ziehungen vom vergangenen Sonntag geht in die Steiermark, beträgt rund 195.000 Euro und wurde beim Fünfer mit Zusatzzahl erzielt. Denn ansonsten gab es weder einen Sechser noch – zum zweiten Mal in Folge – einen Joker. Beim steirischen Gewinn handelte es sich um einen Solotreffer nach einem Jackpot, und dieser Gewinn war im dritten von vier Tipps auf einem Normalschein angekreuzt. Ein Sechser ist also ausgeblieben, und damit wird am Mittwoch ein Jackpot ausgespielt. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 1,4 Millionen Euro liegen.

Lotto Plus und Joker

Ausgeblieben ist ein Sechser auch bei LottoPlus. Hier gibt es allerdings kein Jackpot-Prinzip, und so wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Für 93 Spielteilnehmer bedeutet dies, dass sie jeweils rund 2.900 Euro erhalten. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser rund 200.000 Euro erwartet. Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination. Damit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot, bei dem es um rund 600.000 Euro gehen wird. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.