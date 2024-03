Mountainbike-Event kommt an den Faaker- und Ossiacher See

In Zusammenarbeit mit lake.bike hat die Mountainsport Union Klagenfurt ein vielseitiges Programm für jeden Anspruch zusammengestellt, das vom 1. bis 19. Mai am Ossiacher See und Faaker See stattfinden wird. Das Event soll vor allem eines: das Mountainbiken in Kärnten beleben, mit Angeboten für alle – ob Familien, Profis, E-Bike Fahrer oder Teambewerbern.

Für jeden etwas dabei

An drei Wochenenden werden von Mittwoch bis Freitag kostenlose Profi-Guidings und Trainings sowie von Freitag bis Sonntag Hillclimb Challenges, MTB Cross-Country Kids Rennen und MTB-Enduro Rennen angeboten. Ergänzt wird das Programm durch ein Bucketride Bike Camp vom 8. bis 12. Mai. Anmeldungen sind bereits möglich.