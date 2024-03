Energieanbieter senkt die Preise: Zahlreiche Kunden bekommen Geld zurück

Veröffentlicht am 25. März 2024, 11:50 / ©Pixabay.com

Wer sich für ein Jahr bindet, profitiert von günstigen und stabilen Preisen. Der Energiepreis des „OPTIMA Entspannt Stromtarifs“ sinkt inklusive Rabatten auf rund 14,9 Cent netto (rund 18,9 Cent brutto für Wien) pro Kilowattstunde. Der marktnahe Stromtarif „OPTIMA Aktiv“ gehört bereits jetzt zu den besten Angeboten in Wien und sinkt im April voraussichtlich auf rund 7,3 Cent netto. Dieser Tarif wird monatlich an die Marktentwicklung angepasst.

Auch Gaspreise werden billiger

Auch die Gaspreise von Wien Energie werden im April günstiger. Der „OPTIMA Entspannt Gastarif“ mit einjähriger Preisgarantie sinkt voraussichtlich um rund 25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Angebot. Der „OPTIMA Aktiv Gastarif“ liegt weiterhin stabil auf einem günstigen Niveau, teilt Wien Energie in einer offiziellen Aussendung nun mit. Die exakten Werte für die OPTIMA Aktiv-Tarife sowie für den OPTIMA Entspannt Gastarif stehen Ende März fest.

Preissenkungen für Alt-Tarife und E-Mobilität

Für Bestandskunden in diversen Alt-Tarifen, wie etwa Nachtstrom, senkt Wien Energie die Preise mit 1. April ebenfalls deutlich. Insgesamt sinken die Preise in Alt-Verträgen für über 30.000 Stromkunden um über 30 Prozent und für rund 1.400 Gaskunden um rund 57 Prozent. Je nach Tarif könne sich trotzdem ein Vergleich mit den aktuellen Angeboten lohnen, heißt es weiter. Auch für E-Auto-Fahrer wird das Ökostrom-Tanken günstiger, die verbrauchsbasierten Tarife sinken mit Anfang April um rund 10 Prozent.

Kundenfreundliche Lösung nach Tarifumstellung

Die Wien Energie startet jetzt mit der verbrauchsabhängigen Energiekosten-Ausgleichszahlung nach der Tarifumstellung im Herbst 2022. Darauf wurde sich heute Früh, Montag 25. März 2024, mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) geeinigt. In den nächsten Tagen informiert Wien Energie Vertrieb alle betroffenen aktiven Wien Energie-Strom- und Gaskunden per Brief oder E-Mail darüber, wie die Ausgleichszahlung beantragt werden kann. Ein Durchschnittshaushalt mit 2.000 Kilowattstunden Strom- und 8.000 Kilowattstunden Gasverbrauch erhält dadurch bis zu 275 Euro (davon 75 Euro für Strom und 200 Euro für Gas).