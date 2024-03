Alles über Demenz: Villach hob Schwerpunktseite aus der Taufe

Am Foto: Moderatorin Martina Klementin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser und Primarius Peter Kapeller (v.l.)

Veröffentlicht am 25. März 2024, 13:46 / ©Stadt Villach/Stefanie Kleindopp

Alzheimer und andere Formen von Demenz gehören immer häufiger zu unserem Alltagsleben. Bis 2050 soll sich die Anzahl von aktuell 130.000 Personen, die in Österreich an Demenz betroffen sind, verdoppeln. Mit unterschiedlichen Projekten ist die Stadt Villach daher auf dem Weg zur „demenzfreundlichen Stadt“. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ): „Mir ist das Thema ein Herzensanliegen, denn es wird zunehmend relevant und bedarf einer breiten Aufklärung, die wir als Stadt bieten wollen.“ Gemeinsam mit dem LKH Villach werden deshalb auch heuer wieder etliche Initiativen gestartet.

Vorträge und Termine auf einen Blick

„Information und Wissen über die Erkrankung sorgt für Verständnis und auch für Prävention. Denn eines darf man nicht vergessen: Demenz betrifft ja nicht nur die Patientinnen und Patienten selbst, sondern auch die Angehörigen. Auch für sie wollen wir eine Plattform sein und Angebote, die es in Villach gibt, vorstellen“, betont die Gesundheitsreferentin. Die Stadt hat jetzt eine eigene Webseite gestaltet, wo sämtliche Informationen gesammelt ersichtlich sind. Die Seite wird ständig erweitert und bietet so einen aktuellen Überblick – der erste Vortrag „Manchmal wird es schwierig – Beziehung und Demenz“ ist bereits am 3. April.