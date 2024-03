Bürgermeister-Interview sorgt für Wirbel

Anlässlich der Halbzeit in der Gemeinderatsperiode von 2021 bis 2027 führte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) kürzlich ein Interview mit einer Kärntner Tageszeitung. Darin soll er vor allem gegen die Stadtsenatsfraktion „Verantwortung Erde“ gewettert haben. Im Detail sagte der Bürgermeister: „Naja, diese radikalen Grünen der ‚Verantwortung Erde‘ kennen keinen Respekt und betreiben Realitätsverweigerung. Die glauben, Villach ist ein Bergbauernhof. Diese Radikalen sind fehl am Platz. Die Liste ‚Verantwortung Erde‘ besteht aus geistigen Klimaklebern.“ Die Villacher Stadtpolitik reagierte darauf mit viel Unverständnis.

ERDE: „Überfordert mit Demokratie?“

„Wir möchten den Herrn Bürgermeister daran erinnern, dass unsere politische Bewegung durch freie und faire Wahlen in den Gemeinderat gewählt wurde und einen Teil der Bevölkerung repräsentiert“, betont ERDE-Klubobmann Gerald Dobernig in einer ersten Reaktion. Dass Günther Albel bei abweichenden Meinungen immer wieder mit Untergriffen und Beschimpfungen um sich werfe, sei leider – vor allem in Gemeinderatssitzungen – schon länger traurige Realität, so Dobernig weiter. „Wir hoffen, dass Günther Albel einen Weg findet, mit seinen Emotionen so umzugehen, dass eine konstruktive und respektvolle Zusammenarbeit möglich wird. Uns ist bewusst, dass dies eine Herausforderung darstellen kann. Doch glauben wir fest daran, dass ein Dialog auf Augenhöhe und gegenseitiger Respekt die Schlüssel zu echten Fortschritten für unsere Stadt und alle ihre Bewohnerinnen und Bewohner sind“, betont der ERDE-Klubobmann abschließend.

Volkspartei fordert Richtigstellung und Entschuldigung

„Leider versucht die SPÖ immer, wenn sie argumentativ in die Enge getrieben scheint, vom Inhalt abzulenken und auf eine persönliche Ebene zu wechseln. Egal ob es die ÖVP, die FPÖ, die Grünen oder die Erde betrifft“, meint ÖVP-Stadtrat Christian Pober dazu. Besonders der Vergleich mit Bergbauern stoße ihm bitter auf. „Das diffamiert eine ganze Berufsgruppe. Bürgermeister Albel beleidigt hier nicht nur die Erde, sondern stellt die Bauern, welche ehrliche Regionalität leben und unseren Kulturraum erhalten in ein schlechtes Licht! Dafür fordere ich eine Richtigstellung und eine Entschuldigung ein“, so Pober.

GRÜNE: „Hat in politischer Debatte nichts verloren“

Rückendeckung bekommt die ERDE auch von Karin Herkner, Gemeinderätin der Grünen Villach. „Beleidigungen, persönliche Angriffe, Diffamierung und unsachliche, populistische Polemik haben in der politischen Debatte nichts verloren. Steht Kulturkampf statt Sachpolitik am Programm, verkommt der demokratische Diskurs zu einer billigen Polit-Showund verliert seine progressive Kraft, das Leben der Bevölkerung zum Positiven zu verändern. Wir alle tragen eine Verantwortung für die Qualität unserer Demokratie – dieser hat auch Bürgermeister Albel endlich nachzukommen“, kommentiert sie Albels Aussagen zum politischen Mitbewerb.