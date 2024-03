Frischer Wind weht schon bald im Grazer „Apflbutzn“

Eine „nachhaltige Kreisslerei“ soll schon bald zum neuen Mitbewohner des Fair-Fashion-Stores „Apflbutzn“ werden. Vom Konzept her passen die Betriebe wie maßgeschneidert zusammen: Beide haben Nachhaltigkeit im Fokus. Geleitet wird die „nachhaltige Kreisslerei“ von Michael Diekers und Christina Stocker, die monatliche Netzwerktreffen für Unternehmer im Zeichen der Ökologie organisieren wollen. Die „nachhaltige Kreisslerei“ will Geschäftsflächen anbieten, in welchen nachhaltige Produkte verkauft werden können, diese sollen jedoch zuerst nach einem bestimmten Kriterienkatalog überprüft werden. Jener soll sich an den Leitlinien von Südwind sowie dem Klimabündnis orientieren. Auch Produkte des ehemaligen „Gramm“, welches früher in der Neutorgasse ansässig war, sollen sich dort wiederfinden.

Ende März ist es so weit

Im Keller soll zudem ein Fotostudio entstehen und Platz für Workshops und diverse Arbeitsplätze geschaffen werden. Wann soll das Projekt an den Start gehen? Die ersten Unternehmen mieten sich bereits mit Ende März in den Räumlichkeiten ein, wie „Mein Bezirk“ berichtet. Aktuell steht aber noch Crowdfunding an der Tagesordnung, es benötigt nämlich noch Budget für die Bauarbeiten im Keller.