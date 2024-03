Nach Horror-UnfÃ¤llen: Vergangene Woche forderte sieben Todesopfer

Zu einem besonders schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 22. März 2024, im Bezirk Melk, Niederösterreich, bei dem ein Mitfahrer eines Sattelzuges getötet wurde. Ein 57-jähriger ungarischer Sattelzuglenker verlor vermutlich aufgrund seiner Übermüdung, die Kontrolle über das Schwerfahrzeug und kam auf der Westautobahn nach rechts auf den Pannenstreifen ab – wir haben berichtet. Am Wochenende, zu Beginn der Osterferien, verunglückten fünf der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Sieben Todesopfer in einer Woche

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L, zwei auf Autobahnen und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer in Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, Übermüdung, eine Vorrangverletzung und Unachtsamkeit oder Ablenkung. Bei einem tödlichen Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger und ein tödlicher Unfall ereignete sich auf einem Schutzweg. Vom 1. Jänner bis 24. März 2024 gab es auf Österreichs Straßen bislang 45 Verkehrstote. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 68 und 2022 64.