Tödlicher Unfall A10: Beifahrer verstarb, Autofahrer schwer verletzt

Im Gemeindegebiet von Paternion, Bezirk Villach, geriet der LKW-Lenker aus bisher unbekannter Ursache auf den Pannenstreifen und prallte dort gegen den wegen eines technischen Defektes abgestellten PKW, wobei sich der 46-jährige Lenker und sein 52-jähriger Beifahrer, beide Serben, noch im Fahrzeug befanden, wir haben berichtet.

Beifahrer verstarb

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto vom Pannenstreifen auf die Überholspur geschleudert. Bei dem Unfall erlitt der 52-jährige Beifahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 46-jährige Lenker wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

LKW-Lenker unverletzt

Der LKW-Lenker wurde vorerst von der Rettung in das KH Spittal/Drau gebracht und konnte das KH nach medizinischer Untersuchung unverletzt verlassen. Die Tauernautobahn war für circa 3 Stunden gesperrt. Im Einsatz standen 45 Kräfte der FF Feistritz/Drau, Töplitsch und St. Peter, 2 Rettungshubschrauber, weitere Rettungsfahrzeuge, Mitarbeiter der ASFINAG und ein Abschleppdienst.