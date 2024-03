Trauer um deutsche TV-Ikone: ORF ändert sein Programm

Von Freitag bis Sonntag steht das ORF Programm ganz im Zeichen des erst vor wenigen verstorbenen deutschen Schauspielers Fritz Wepper. Er verstarb in einem Hospiz in Oberbayern. Seine Ehefrau Susanne Kellermann (49) erklärte gegenüber den Medien: „Fritz ist friedlich eingeschlafen“. Mit der Programmänderung möchte man den Schauspieler und seine Karriere ehren.

Fritz Wepper im ORF 2

Bereits am Samstag, 30. März 2024, wird der im Spielfilm „Alles außer Liebe“ um 14.55 Uhr in ORF 2 zu sehen sein. Am Sonntag, 31. März 2024, gibt es im ORF richtiges „Crime-Fever“. Um 21.55 und um 23.25 Uhr werden zwei Folgen aus „Mord in bester Gesellschaft“ gespielt. Das ORF-Osterprogramm wird nun etwas auf den Kopf gestellt.

Publikumsliebling auch im ORF III

Auch im ORF III wird der verstorbene Schauspieler gewürdigt. Fans dürfen sich am Freitag, 29. März 2024 um 23.20 Uhr, auf „Hochwürden mit Papa“ freuen. Zusätzlich ist Fritz Wepper aktuell immer montags bis freitags um 9.55 Uhr und samstags um 13.30 Uhr im ORF 2 zu sehen. In der Serie „Um Himmels Willen“ werden ihn treue Fans als Oberbürgermeister von Kalthenthal wiedererkennen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 16:56 Uhr aktualisiert