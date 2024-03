Kein Scherz im Skigebiet: Gewerkschaft vida fordert Betriebsräte

Veröffentlicht am 25. März 2024, 17:14 / ©Montage: Canva Pro

Florian Klengl verweist auf jüngste Kontrollen der Finanzpolizei. In den Skigebieten, die über einen Betriebsrat verfügen, seien keine Verstöße bekannt. Klengl unterstreicht die Dringlichkeit einer verbesserten Arbeitsplatzgestaltung und bietet kostenlose Beratungen für Betroffene an.

In den von der Finanzpolizei kontrollierten Skigebieten in Kärnten gibt es für die Beschäftigten der Seilbahnen oder der Hotel- und Gastronomie keinen Betriebsrat. Dort hingegen, wo es einen Betriebsrat gibt, sind uns keine Ungereimtheiten bekannt. Florian Klengl

In bedeutenden Skigebieten wie der Turracherhöhe, dem Katschberg und dem Klipitzthörl fehlt es an einem Betriebsrat, was laut Klengl zu bedenklichen Praktiken im Umgang mit den Beschäftigten führen könnte.

Nassfeld und Bad Kleinkirchheim als positives Beispiel

Dem gegenüber stehen positive Beispiele wie Betriebe am Nassfeld oder in Bad Kleinkirchheim. Hier seien betriebseigene Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung und zum Freizeitausgleich etabliert. Klengl betont die Bedeutung von Betriebsräten für die Zusammenarbeit im Sinne der Beschäftigten und des Branchenwohls.

Die Gewerkschaft vida ermutigt betroffene Mitarbeiter der kontrollierten Skigebiete, offene Fragen anzusprechen und bietet ihre Unterstützung an.