Nach Flammeninferno am Palmsonntag: Nun steht die Ursache fest

Am Sonntag, 24. März 2024 kam es gegen 5. 25 Uhr bei einem Wohnhaus in Schwaz zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der zweite Stock des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Ein 52-jähriger Österreicher und seine 39-jährige österreichische Frau schliefen im ersten Stock des Wohnhauses, als sie durch das Zerbersten von Fensterscheiben munter und so auf das Brandgeschehen aufmerksam wurden – wir haben berichtet.

Neue Details ans Licht gekommen

Rund 130 Florianis kämpften gegen das Feuer. Der Grund, warum das Feuer ausbrach, blieb vorerst unbekannt. Heute Nachmittag, Montag, 25. März 2024, kamen neue Details ans Licht. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann von einem technischen Defekt im Bereich der elektrischen Leitungen als Brandursache ausgegangen werden. Das Feuer war im Essbereich im Dachgeschoss des Wohnhauses ausgebrochen. „Es ergaben sich keine Hinweise auf Brandstiftung oder Fahrlässigkeit“, teilte die Polizei Tirol nun mit. Bei dem Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 17:57 Uhr aktualisiert