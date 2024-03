Teuerungen, Förderungen und Co: Das ändert sich ab April

Veröffentlicht am 25. März 2024, 18:23 / ©Pexels/Pixabay

Im April tut sich einiges, im positiven wie im negativen Sinne. Handytarife werden teurer, dafür gibt es auch Förderungen zu beanspruchen.

Handytarife steigen

Die Preissteigerungen machen auch vor Handy- und Internettarifen nicht halt. Wie auch schon in den Jahren zuvor, steht heuer bei den Mobilfunkanbietern wieder eine Preiserhöhung bevor. Ab 1. April wird nämlich das Telefonieren und das Surfen im Internet teurer, die Mobilfunk- und Internettarife werden an den Verbraucherpreisindex angepasst. Konkret geht man von einer Steigerung von 7,8 Prozent aus, da entspricht in etwa einer Erhöhung von 21,24 Euro im Jahr.

Bis zu 5.000 Euro

Die Förderhöhe von 114,5 Millionen Euro sowie einige Basisinfos wurden bereits Ende vergangenen Jahres bekannt. Vor kurzem wurden nun die Details zur E-Mobilitätsförderung 2024 veröffentlicht. Prinzipiell bekommen Privatpersonen für den Kauf eines E-Autos bis zu 5.000, für ein E-Motorrad bis zu 2.300 Euro. Private Ladeinfrastruktur wird ebenfalls gefördert: Für Wallboxen und intelligente Ladekabel gibt es bis zu 600 Euro, Errichter von Gemeinschaftsanlagen in Mehrparteienhäusern erhalten bis zu 1.800 Euro. Die größte Neuerung zum Vorjahr ist, dass keine Plug-In-Hybridfahrzeuge (PHEV) und Elektrofahrzeuge mit Range Extender REX bzw. Reichweitenverlängerer REEV mehr gefördert werden.

Zigaretten werden teurer

Die heimischen Raucher müssen wieder mehr für ihre Zigaretten zahlen. Dies bestätigte Ralf-Wolfgang Lothert, Mitglied der Geschäftsleitung von JTI Austria, gegenüber 5 Minuten: „Ab 1. April 2024 wird die Tabaksteuer erhöht. Die einzelnen Unternehmen können selbst entscheiden, um wie viel sie, wann, die Preise erhöhen. Hier gibt es keine gesetzlichen Vorgaben.“ Pro Packung sollen die Preise der Glimmstängel dann um ungefähr 20 Cent erhöht werden. Die Preisschraube wird bei den meisten Tabak-Unternehmen rund um den 1. April gedreht. Während Camel, Meine Sorte und Benson & Hedges bereits mit 4. März teurer wurden, kommt die Erhöhung bei Chesterfield, Philip Morris und Marlboro erst am 2. April.

Handwerkbonus bringt bis zu 2.000

Für den Handwerkerbonus steht 2024 und 2025 ein dreistelliger Millionenbetrag zur Verfügung. Förderfähig sind künftig Leistungen von Professionisten (Arbeitskosten) bis maximal 10.000 Euro pro Privatperson – 20 Prozent, also bis zu 2.000 Euro gibt es zurück. „Der Bonus ist somit eigentlich ein Konsumentenbonus, denn für den privaten Auftraggeber reduziert sich die Rechnung um 20 Prozent“, erklärt Michael Pecherstorfer, WK-Obmann der oö. Sparte Gewerbe und Handwerk.

Grundbucheinträge werden Gebühren befreit

Im Rahmen des neuen Wohnbaupakets der Regierung werden künftig Grundbucheinträge beim Erwerb von Wohneigentum bis zu einem Wert von 500.000 Euro von Gebühren befreit. Derzeit beträgt die Grundbucheintragungsgebühr 1,1 Prozent des Kaufpreises. Für Beträge zwischen 500.000 Euro und zwei Millionen Euro gelten die regulären Gebühren, während bei einem Kaufpreis von über zwei Millionen Euro die Befreiung vollständig entfällt. Laut Angaben des Finanzministeriums können Immobilienkäufer dadurch bis zu 11.500 Euro an Gebühren einsparen. Diese Maßnahme ist vorerst auf einen Zeitraum von zwei Jahren begrenzt und gilt nicht für vererbte oder geschenkte Immobilien.