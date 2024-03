Trauer: Ex-Bundesratspräsident Gerd Klamt verstorben

Geboren war Gerd Klamt am 2. November 1942 in Villach. Seine politische Karriere erstreckte sich über mehrere wichtige Stationen. Von 2000 bis 2004 vertrat er als Mitglied des Bundesrates die Interessen Kärntens auf nationaler Ebene. In seinem Amt als Präsident des Bundesrates, von Januar bis Juni 2001, brachte er sein Engagement in die Politik ein.

Max Linder: „Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“

Max Linder, FPÖ Nationalratsabgeordneter und Bezirksparteiobmann in Villach Land: „Gerd Klamt war ab 1991 für viele Jahre für die Freiheitliche Familie aktiv. Unter anderem als Umweltstadtrat in Villach. Im Jahr 2001 bekleidete er als Bundesratspräsident sogar eines der höchsten Ämter der Republik. Ich war ihm und seiner Tochter stets freundschaftlich verbunden und habe mich gefreut, wenn er auch nach seiner politischen Kariere immer wieder bei uns im Nationalrat zu Besuch war. Mit Gerd Klamt verliert die Freiheitliche Gemeinschaft einen treuen Weggefährten, Unterstützer und Freund. Meine Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

Rolle als Umweltreferent und Co.

Sein Einsatz beschränkte sich nicht nur auf die Bundesebene. Bereits in den Jahren zuvor hatte er sich als Stadtrat von Villach und als Mitglied des Gemeinderates aktiv für seine Heimatstadt Villach eingesetzt. Er trug als Umweltreferent zur Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Konzepte bei. Seit 1997 fungierte er zudem als Vorsitzender des Tourismusausschusses und setzte sich für die Förderung des Tourismus in der Region ein.

Fertigungsplanung & Personalabteilung

Parallel zu seinem politischen Wirken prägte Gerd Klamt auch das Wirtschaftsleben Villachs. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst in verschiedene Tätigkeitsbereiche, darunter die Fertigungsplanung und die Personalabteilung. Seit 1983 war er bei der Siemens Bauelemente OHG bzw. der Infineon Technologies Villach AG tätig, wo er sein Fachwissen und seine Führungskompetenz einbrachte.

Am 24. März 2024 verstorben

Gerd Klamt genoss eine fundierte Ausbildung, die ihm die Basis für seine erfolgreiche berufliche und politische Laufbahn bot. Er schloss sein Studium im Bereich Industrial Engineering ab und erwarb die Ingenieurprüfung im Maschinenbau. Seine Bildungsreise führte ihn durch renommierte Institutionen wie das Technologische Gewerbemuseum und die Fachschule für Maschinenbau. Am 24. März 2024 verabschiedete sich Gerd Klamt im 82. Lebensjahr.

©Astrid Kompan 2021 wurde Gerd Klamt das Ehrenzeichen der Stadt Villach verliehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2024 um 19:27 Uhr aktualisiert