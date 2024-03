Wasserrettungseinsatz am Wörthersee: Boot sicher ans Ufer gebracht

Ein Boot befand sich in der Mitte des Sees auf Höhe Walterskirchen und war manövrierunfähig, sodass es nicht mehr in der Lage war, selbstständig das Ufer zu erreichen.

Mehrere Einsätze in den letzten Tagen

Die Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Krumpendorf reagierten sofort und konnten das in Not geratene Boot mit ihrem Rettungsboot sicher ans Ufer bringen. Glücklicherweise wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt. Dieser Vorfall ist nicht der erste seiner Art in den letzten Tagen. Sowohl am Faaker See als auch am Wörthersee musste die Wasserrettung bereits eingreifen, um in Notsituationen zu helfen.

Achtet auf eure Sicherheit!

Die Wasserrettung möchte daher an alle Wassersportler und Wasser-Liebhaber appellieren, stets auf ihre Sicherheit zu achten. Insbesondere bei den derzeitigen Temperaturen ist es wichtig, sich angemessen zu schützen. Das Tragen von Kälteschutzanzügen wie Neoprenanzügen und das Mitführen von Auftriebsmitteln wie Schwimmbojen oder Schwimmwesten können im Ernstfall Leben retten. Zusätzlich wird empfohlen, sich vor jeder Aktivität am Wasser über die aktuelle Wettersituation zu informieren und auf Wetterveränderungen zu achten. Bei Bedarf steht die Notrufnummer 130 jederzeit zur Verfügung, um schnelle Hilfe zu leisten.