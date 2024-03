Herreneishockey-Nationalteam bereitet sich auf die WM 2024 vor

Mit dabei Thomas Klassek aus Klagenfurt (EC-KAC). Dieses beginnt am Ostermontag und bietet den Spielern die erste Gelegenheit, sich für die WM zu empfehlen, die in diesem Jahr in Tschechien stattfindet. Unter der Leitung von Head Coach Roger Bader wird das Team in der ersten Woche zweimal in Riga (Lettland) auf Lettland treffen, das bei der WM 2023 die Bronzemedaille gewann. Insgesamt 25 Spieler werden dabei sein, darunter auch vier Nachwuchs-Nationalspieler, die die Möglichkeit haben, sich für die zweite Woche zu empfehlen.

WM-Spieler und neue Talente

Der Altersdurchschnitt des Teams liegt bei 24,6 Jahren, wobei der Kader eine Kombination aus erfahrenen WM-Spielern und vielversprechenden Talenten bildet. Zu den Prospects gehören Spieler wie Thomas Klassek, Patrick Söllinger, Ian Scherzer und Gregor Biber. Letzterer wird nach dem ersten Camp direkt zur U18-WM Division IA in Dänemark weiterreisen.

Besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight erwartet Dominique Heinrich, der im zweiten Spiel gegen Lettland sein 100. Länderspiel bestreiten wird. Gemeinsam mit David Madlener und Kilian Zündel gehörte er bereits zu den WM-Kadern von 2022 und 2023. Die Erfahrung dieser Spieler, zusammen mit anderen wie Dominic Hackl und Nico Feldner, die bereits an vergangenen Weltmeisterschaften teilgenommen haben, wird für das Team von unschätzbarem Wert sein.

Junge Spieler werden sich beweisen

In diesem ersten Camp müssen noch einige Spieler aufgrund laufender Vereinssaisonen fehlen, was die Woche zu einer Zeit des Sichtens und Testens macht. Head Coach Roger Bader betont die Bedeutung dieser Gelegenheit für junge Spieler, sich zu beweisen, und erwartet, dass einige von ihnen möglicherweise ähnliche Erfolge wie in den vergangenen Jahren erzielen können.

WM-Vorbereitung

Die Spiele gegen Lettland werden eine wichtige Standortbestimmung für das österreichische Team sein, das sich darauf vorbereitet, auch gegen Teams wie Slowenien, Deutschland und Kanada anzutreten. Die WM-Vorbereitung verspricht also spannende Herausforderungen und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich für ihre Nation zu beweisen.