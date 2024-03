EC-KAC gegen HC Pustertal: Ist ein Finaleinzug in Reichweite?

Am Dienstag

In der Vergangenheit hat der EC-KAC oft bewiesen, dass er in entscheidenden Momenten die Oberhand behält. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der HC Pustertal steht mit dem Rücken zur Wand und ist entschlossen, alles zu geben, um die Serie am Leben zu erhalten. Obwohl die Rotjacken bisher nur vier Gegentore aus 87 HCP-Schüssen kassierten, wissen sie, dass sie keine Sekunde nachlassen dürfen.

Noch jemand fällt aus

Neben dem Langzeitverletzten Tobias Sablattnig wird der EC-KAC voraussichtlich auch auf Johannes Bischofberger verzichten müssen, der sich am Sonntag eine leichte Verletzung zuzog. Doch das Team ist bereit, sich den Herausforderungen zu stellen und das Spiel zu dominieren.

„Wir möchten in Führung gehen“

Thomas Vallant, Verteidiger des EC-KAC, äußerte sich optimistisch: „Wir sind gut beraten, unser Spiel vom Anfang bis zum Ende durchzuziehen, dann haben wir gute Erfolgschancen. Wichtig wird der Start, wir möchten in Führung gehen und die Partie dann nicht mehr aus der Hand geben.“

Die Fans können sich auf ein packendes Duell zweier erstklassiger Teams freuen, wenn der EC-KAC am Dienstag auf das Eis geht, um sich den Weg ins Finale zu sichern.