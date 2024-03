Pitztaler Gletscher: Schifahrer stürzt bei Gratüberquerung über 20 Meter

Veröffentlicht am 25. März 2024, 21:09 / ©Montage: Canva

Am 25. März 2024 gegen 12 Uhr wollten vier Deutsche, im Alter von 23 bis 25 Jahren, einen Grat im Schigebiet Pitztaler Gletscher, zwischen zwei Schipisten, auf ca 3.150 Metern, zu Fuß mit den Schischuhen überqueren, um in der Folge zwischen den Schipisten im freien Schiraum abzufahren. Dabei rutschte ein 24-jähriger Schifahrer aus, stürzte ca 20-30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und blieb verletzt im Schnee liegen.

Er wurde geborgen

Die Begleiter fuhren unmittelbar zum Verletzten ab, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde in der Folge vom NAH mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus Zams geflogen.