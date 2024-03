Wie wirkt sich der Saharastaub auf das heutige Wetter aus?

Veröffentlicht am 25. März 2024, 21:47 / ©Thomas Kaiser

Bis zu Mittag sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Im Laufe des Tages ziehen jedoch allmählich Wolken von Süden her auf, und zum Abend hin kann es insbesondere in den Karnischen Alpen und den Karawanken regnen.

Bis zu 14 Grad warm

Lokale Regenschauer sind auch in einigen nördlichen Gebieten möglich, jedoch bleibt es größtenteils trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.