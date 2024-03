Zuerst noch Sonne: Föhniges Wetter am Dienstag

Veröffentlicht am 25. März 2024, 21:51 / ©5min.at

Ansonsten scheint überwiegend die Sonne, lediglich hohe Schleierwolken ziehen über den Himmel. Im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken allgemein etwas, sagen die Wetterexperten der GeoSphere Austria voraus.

Zwischen 8 und 20 Grad

In Föhntälern und entlang des Alpenostrands nimmt der Wind aus Südost bis Süd deutlich zu. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 8 und 20 Grad, wobei es an der föhnigen Alpennordseite am wärmsten ist.