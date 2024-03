Traktor parkte in Wirtschaftsgebäude – ging plötzlich in Flammen auf

Veröffentlicht am 26. März 2024, 07:04 / ©pexels

Gegen 22.45 Uhr bemerkte der 63-Jährige Landwirt, dass der in einem Wirtschaftsgebäude abgestellte Traktor zu brennen begann. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum dürfte das landwirtschaftliche Fahrzeug in Brand geraten sein.

Keine Verletzten

Der Landwirt konnte den Brand mit Feuerlöschern selbst unter Kontrolle bringen. Die Kräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Mettersdorf bargen den Traktor aus dem Wirtschaftsgebäude und löschten diesen dann zur Gänze. An der vollständig ausgebrannten Zugmaschine, sowie am Wirtschaftsgebäude entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2024 um 07:05 Uhr aktualisiert