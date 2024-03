Grausam: Mann soll eigenen Hund erschossen und in Wald verscharrt haben

Am 30. Jänner 2024 langte bei der Polizei eine Anzeige ein, in der angegeben wurde, dass ein Bewohner einer Siedlung seinen Hund (Rüde, Golden Retriever) möglicherweise erschossen haben soll. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 48-Jährigen. Dieser gab auf Vorhalte an, dass ein Unbekannter seinen Hund erschossen haben soll. Er habe den schwer verletzten Hund zum Tierarzt bringen wollen, das Tier sei aber am Weg dorthin verendet. Daraufhin habe er den Hund in einem Waldstück begraben. Eine Anzeige habe er nicht erstattet.

Zweiter Schuss versetzte ihm den „Todesstoß“

Die Polizisten konnten den Kadaver des Hundes sicherstellen und einer Untersuchung durch einen Veterinärmediziner zuführen. Der Gutachter stellte fest, dass der Hund zuerst durch einen Schuss aus einer kleinkalibrigen Waffe aus kurzer Distanz schwerst verletzt und einige Zeit danach durch einen zweiten Schuss getötet worden war.

Waffen bei Besitzer gefunden

Beim Verdächtigen wurden ordnungsgemäß registrierte Waffen sichergestellt, die einer ballistischen Untersuchung zugeführt werden. Bei der Einvernahme verstrickten sich der 48-Jährige und dessen Lebensgefährtin in Widersprüche, sie zeigten sich nicht geständig. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei ergeht an die Staatsanwaltschaft Graz. Weitere Erhebungen folgen.

