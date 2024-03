Erstmals großer Fahrrad-Flohmarkt in Spittal

Der Flohmarkt, der am 6. April 2024 von 9 bis 16 Uhr am Rathausplatz stattfindet, wird vom von Trek Bicycle Spittal in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der Stadtgemeinde Spittal veranstaltet. Geboten werden kostenlose Verkaufsstände für alle, die alte Fahrräder verkaufen möchten. Trek Bicycle ermöglicht den Verkäufern vorab zudem kostenlose Fahrradchecks. Für die ersten 15 Anmeldungen – per E-Mail an [email protected] – haben die Veranstalter zudem eine kleine Überraschung parat. Auf die jüngsten Radfahrer wartet außerdem ein spezieller Kids-Parcours.