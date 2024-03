Einbrüche in Banken geklärt: „Professionelle“ Panzerknacker festgenommen

Seit Ende 2020 sorgte eine vorerst unbekannte Tätergruppe immer wieder für Schlagzeilen: Sie verübten zahlreiche Einbruchsdiebstähle, brachen hunderte Sparbuchschließfächer auf und entnahmen daraus Wertsachen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld, Gold- und Silberbarren, sowie persönlicher Schmuckgegenstände. Eine umfassende Zusammenarbeit der Landeskriminalämter Niederösterreich, Salzburg und Steiermark führte Mitte 2023 zu ersten Ermittlungserfolgen und initiierte grenzübergreifende operative Ermittlungen in Europa.

Observation bis nach Graz

Am 11. November 2023 erfolgte die Feststellung der Einreise eines 43-jährigen litauischen Staatsbürgers von Tschechien nach Österreich. Gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich wurde das Fahrzeug des Verdächtigen observiert und bis nach Graz verfolgt. Dort traf sich der 43-jährige Beschuldigte mit zwei weiteren Beschuldigten, einem 45-Jährigen und einem 52-Jährigen, beide litauische Staatsbürger. Von den beiden Beschuldigten wurde ein Mietwagen vom Flughafen Schwechat verwendet.

Einbrüche in der Steiermark

Noch Tage zuvor, nachts zum 2. und 8. November 2023, kam es zu Einbruchdiebstählen von Geldinstituten in Deutschlandsberg und Mürzzuschlag, Steiermark, wobei höhere Bargeldbeträge und andere Wertgegenstände gestohlen wurden.

Diebesgut in Hohlraum versteckt

In den Morgenstunden des 12. November 2023 fuhr der 43-jährige Beschuldigte wieder in Richtung Tschechien und wollte offensichtlich Österreich verlassen, weshalb die Kriminalbeamten ihn anhielten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden in einem Hohlraum ein hoher Bargeldbetrag (64.500 Euro) sowie Schmuckgegenstände (Goldmünzen usw.) vorgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wurde umgehend festgenommen.

Festnahme in Wien

Die beiden weiteren Beschuldigten (45 und 52 Jahre) lenkten in der Zwischenzeit ihr Mietfahrzeug in Richtung Wien und wollten sich offensichtlich im Bereich Hauptbahnhof in Wien trennen, weshalb diese ebenfalls von Kriminalbeamten angehalten und nach Auffindung von Diebesgut (unter anderem Bargeld in der Höhe von 20.600 Euro, Tatwerkzeug, sowie weiteren Beweismitteln) festgenommen wurden. Sämtliche sichergestellte Wertgegenstände konnten eindeutig den Einbruchsdiebstählen nachts zum 2. und 8. November 2023 in der Steiermark zugeordnet werden.

„Arbeitsteilig und professionell“

Durch die weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Tätergruppe arbeitsteilig und sehr professionell vorging. Die Tatorte wurden teilweise Monate vor den Einbruchsdiebstählen ausgekundschaftet, wobei immer Mietfahrzeuge verschiedener Mietfirmen verwendet wurden.

EU-Haftbefehl für Komplizen

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt zumindest 380.000 Euro, die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 165.000 Euro. Die drei festgenommenen Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg. Nach dem flüchtigen 45-jährigen Mittäter wird mittels europäischen Haftbefehles gefahndet. Sämtliche Beschuldigte weisen einschlägige Vorstrafen im Ausland auf. Das gesamte Ermittlungsverfahren ist bei der Staatsanwaltschaft Salzburg anhängig.