Winterbilanz: Kärntner Tourismus erzielte deutliche Zuwächse

Veröffentlicht am 26. März 2024, 09:01 / ©Stabentheiner

Insgesamt wurden im heurigen Februar 233.234 Ankünfte und 1.072.378 Übernachtungen gemeldet. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug dabei 4,6 Nächtigungen. „Diesen Aufschwung gilt es jetzt für die anstehende Vorsaison zu nutzen und den Ganzjahrestourismus weiter zu stärken. Seitens des Landes haben wir gemeinsam mit der Kärnten Werbung zahlreiche Maßnahmen für die Vorsaisonoffensive bereits gesetzt“, betont Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

©Büro LR Schuschnig/Bauer Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP)

Positionierung für den Kärntner Winter war erfolgreich

„Die von der Kärnten Werbung gemeinsam mit den Kärntner Bergbahnen, Skischulen und Tourismusregionen erarbeitete Positionierung für den Kärntner Winter wurde für die Saison 2023/24 erstmals als gemeinsame Klammer für eine gut abgestimmte Bewerbung des Winterurlaubsangebotes eingesetzt“, erläutert Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Im Fokus der Kommunikation stand naturnaher alpiner Winterurlaub mit Panorama, von seiner sonnigsten und familiärsten Seite.

©Kärnten Werbung/Johannes Puch Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung

Aufschwung bestmöglich nutzen

„Der wetterbedingt bereits im Ferienmonat Februar gestartete Sonnenskilauf setzt sich nun zum Finale des Winterhalbjahres mit guter Buchungslage in den geöffneten höher gelegenen Skigebieten fort. Im Tal locken in den Osterferien Radtouren und Ausflüge zu vielen bereits geöffneten Sehenswürdigkeiten“, so Ehrenbrandtner weiter. Schuschnig bedankt sich abschließend bei allen Kärntner Tourismusbetrieben.