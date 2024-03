Auch heuer: Fleischweihe direkt am Villacher Wochenmarkt

Das österliche Geschehen auf den Villacher Märkten erreicht in dieser Woche seinen Höhepunkt. Am Mittwoch und am Karsamstag stehen die Beschicker des Wochenmarktes an der Draulände bereit. Am Karfreitag findet der Biobauernmarkt auf dem Hans-Gasser-Platz statt, der Spezialitätenmarkt in der Widmanngasse. „Die Villacher Märkte bieten alle Waren in bester Frische und Vielfalt an, die zum traditionellen Osterfest kulinarisch dazugehören“, betont Stadtrat Christian Pober (ÖVP) als zuständiger Marktreferent. Am vergangenen Mittwoch fand am Wochenmarkt erneut das unterhaltsame und gut besuchte Ostereier-Peckturnier statt.

Speisesegnung am Karsamstag

Am Karsamstag wird Stadthauptpfarrer Richard Pirker ab 10 Uhr erneut die Speisesegnung am Markt zelebrieren. „Auch diese Veranstaltung, die wieder musikalisch stimmungsvoll umrahmt wird, ist mittlerweile zu einer liebgewordenen Tradition in unserer Stadt geworden. Es ist sehr erfreulich, dass unsere Märkte nicht nur fixe Ankerplätze in der Versorgung mit hochwertigen regionalen Produkten sind, sondern dass hier auch das heimische Brauchtum gelebt und gepflegt wird“, so Pober. Der Villacher Ostermarkt rund um die Stadtpfarrkirche hält noch bis Karsamstag um 14 Uhr geöffnet.