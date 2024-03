Polizei sucht weißen Geländewagen mit Feldkirchner Kennzeichen

Eine 26-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Abend des 22. März 2024 von der Ossiacher Straße kommend in den Kreisverkehr ein. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker, der von der Gurktaler Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einbog. Die 26-jährige Lenkerin und ihr 23-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der dritte 19-jährige Insasse blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch entstand am Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden.

Unfalllenker beging Fahrerflucht

Dies schien den zweiten Unfalllenker jedoch nicht zu kümmern. „Er flüchtete unmittelbar nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle“, heißt es seitens der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Darum bittet die Polizei nun um zweckdienliche Hinweise. „Bei dem unbekannten Unfalllenker soll es sich laut Angaben der Beteiligten um einen weißen Geländewagen mit Feldkirchner Kennzeichen gehandelt haben“, so die Beamten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Feldkirchen unter der Telefonnummer 059133/2200100 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2024 um 11:11 Uhr aktualisiert