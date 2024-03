Arbeiter (26) in Baugrube verschüttet

Bruck an der Leitha/ NÖ

Veröffentlicht am 26. März 2024, 11:04 / ©pexels.com

Zu dem Arbeitsunfall kam es am Montag, dem 25. März, gegen 15 Uhr, auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Klein Neusiedl, Bruck an der Leitha. Ein 26-Jähriger aus Wiener Neustadt befand sich gerade in einer Baugrube, als ein Teil der Grubenwand nachgab und der Mann durch das herabfallende Erdreich zum Teil verschüttet wurde.

Kollegen eilten zu Hilfe

Seine Arbeitskollegen befreiten den 26-Jährigen umgehend. Er erlitt bei dem Vorfall Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das AUVA-Traumazentrum Wien Meidling verbracht.