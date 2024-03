230 Figuren: Kärntner verkauft komplette Überraschungsei-Sammlung

Diese Sammlungen würden selbst den Osterhasen vor Neid erblassen lassen! Während die meisten Kärntner die Feiertage mit der Osternest-Suche, Eierpecken und anderen liebgewonnenen Bräuchen verbringen, erfreuen sich manche (nicht nur) in diesen Tagen an beeindruckenden Überraschungseier-Figuren-Sammlungen.

Sammler verkauft 230 Ü-Eier-Figuren

In Kärnten bietet sich aktuell sogar die Möglichkeit, diese zu vergrößern, denn über die Plattform willhaben werden aktuell 22 vollständige Sätze an Hartplastik-Figuren aus Überraschungs-Eiern verkauft. Die Sammlung aus den Neunziger und 2000er-Jahren befindet sich aktuell noch in den Händen eines Sammlers in der Marktgemeinde Ebenthal und sei laut ihm „in bestem Zustand!“

Figuren werden für über 1.000 Euro verkauft

Aber auch in anderen österreichischen Bundesländern stehen beeindruckende Überraschungseier-Figuren-Sammlungen zum Verkauf. So werden in der Steiermark derzeit vier volle Setzkästen um 2.999 Euro auf willhaben angepriesen. Auch in Tirol wird eine Sammlung aufgelöst und um 1.100 Euro verkauft. In Niederösterreich sollen Figuren um 1.500 Euro den Besitzer wechseln.