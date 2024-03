Nach 20 Jahren: CITYPARK-Manager übergibt „Amt“ in neue Hände

Center-Manager Waldemar Zelinka (62) wechselt nach 20 Jahren mit 1. Mai in eine beratende Funktion für den CITYPARK Graz, ehe er Ende 2025 in Pension gehen wird. Auf ihn folgt sein derzeitiger Stellvertreter und seit längerem als Nachfolger designierte Wahl-Grazer Wolfgang Forstner (47).

Seit 2004 für CITYPARK verantwortlich

„Waldemar Zelinka hat über sehr viele Jahre das Haus zu einer Top-Destination entwickelt. Dafür dankt ihm unsere Familie sehr herzlich. Wir sind froh, ihn auch weiterhin bis zu seinem Pensionsantritt im Jahr 2025 als Berater an unserer Seite zu haben“, sagt CITYPARK-Geschäftsführer Martin Poppmeier und freut sich, „dass wir mit Wolfgang Forstner einen hervorragenden Nachfolger gefunden haben, der viel Erfahrung aus dem Retail-Bereich mitbringt und bereits seit über einem Jahr bei uns mit an Bord ist.“ Zelinka startete seine Karriere in der SPAR-Zweigniederlassung Graz und ist seit 2004 für den CITYPARK Graz verantwortlich.

Vom Bänker zum Center-Business

Der gebürtige Obersteirer Wolfgang Forstner war während seines berufsbegleitenden FH-Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Graz für ein paar Jahre im Bankensektor tätig, ehe er in den Lebensmitteleinzel-, Möbel- und Sporthandel sowie in das Shopping-Center-Business wechselte. Von 2011 bis 2012 absolvierte er einen Master-Lehrgang in General Management. Seit über einem Jahr ist der leidenschaftliche Sportler nun im CITYPARK als stellvertretender Center-Manager tätig. Forstner verantwortet zukünftig das gesamte operative Tagesgeschäft des CITYPARK und wird dabei von SES – dem Shopping-Mall-Spezialisten des SPAR Konzerns – unterstützt. Der Geschäftsführung des CITYPARK gehören neben Martin Poppmeier weiterhin unverändert Christina Poppmeier sowie Christoph Andexlinger (SES) an.