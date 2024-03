Mit Bierglas „zugestochen“: Deutscher (45) am Hals verletzt

Am Montag, 25. März, gegen 21.10 Uhr kam es in einem Lokal in Tweng, Tamsweg, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Dänen und einem 45-jährigen Deutschen. Im Zuge dessen fügte der Däne dem 45-Jährigen mit einem zerbrochenen Bierglas eine Schnittwunde am Hals zu. Der Deutsche wurde von der Rettung in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.