Schneearmer Winter half Land Kärnten beim Sparen

„Aufgrund der milden Temperaturen geht der Winterdienst in den Straßenmeistereien bereits laufend in den Frühjahrsputz über“, weiß Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent. Im Vergleich zum letzten Winter seien die Kosten um rund 1,5 Millionen Euro geringer ausgefallen. Dies sei vor allem auf die wenigen Starkschnee-Ereignisse zurückzuführen. „Fordernd für die Mitarbeiter war hingegen das Blitz-Eis, das vor allem den Salzverbrauch steigen hat lassen“, betont Gruber. Trotz milder Temperaturen wurden im Winter 2023/24 insgesamt 16.500 Tonnen Salz verbraucht und rund 85.000 Einsatzstunden geleistet. Die Kosten belaufen sich auf rund 10,5 Millionen Euro.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Frühjahrsputz beginnt

Nun beginnt der offizielle „Frühjahrsputz“ auf den 2.750 Kilometer langen Landesstraßen. Über 400 Mitarbeiter der 17 Straßenmeistereien sind aufgrund der frühlingshaften Temperaturen bereits seit Tagen dabei, Fahrbahnen, Brückenübergänge, Straßendurchlässe und Entwässerungsanlagen maschinell und händisch zu reinigen. Hauptsächlich fällt dabei Restmüll an, der sich entlang der Landesstraßen angesammelt hat. „Jedes Jahr kommen rund 500 Tonnen bzw. hundert LKW-Ladungen an Müll zusammen“, so Gruber. Neben Verpackungen und leeren Dosen seien unter den Fundstücken auch immer öfter Sonder- und Sperrmüll wie Matratzen, Autobatterien oder sogar Kühlschränke! Besonders schlimm ist das Müll-Aufkommen rund um Rast- und Parkplätze. Ein Problem, das leider eher zu als abnimmt. „Rund 700.000 Euro kostet dem Land die Entsorgung des aufgesammelten Mülls. Das kann sich nur ändern, wenn es zu einem Umdenken und mehr Bewusstsein in der Bevölkerung kommt“, appelliert Gruber an die Bevölkerung.