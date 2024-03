Nach tödlichem Horror-Crash: Feuerwehr trauert um Kameraden und Gattin

Veröffentlicht am 26. März 2024, 11:41 / ©FF Pöllau

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, den 24. März 2024. Zwei Autos stießen auf der Schloffereckstraße (L406) frontal zusammen. Drei Menschen, darunter ein Ehepaar, verstarben noch am Unfallort – wir berichteten.

„Wir sind zutiefst erschüttert“

Einer der Verstorbenen war Mitglied bei der Feuerwehr. Die Kameraden der Feuerwehr Wenigzell fassen ihre Bestürzung nun öffentlich in Worte: „Tiefst erschüttert und noch immer fassungslos über die Nachricht, welche uns erreicht hat, müssen wir Bekanntgeben, dass unser Kamerad, Hauptfeuerwehrmann Christian Neuhauser gemeinsam mit seiner Gattin Marianne, nach einem tragischen Verkehrsunfall für immer aus unserem Leben gerissen wurde. “ Die Florianis wollen der Familie ihr „tiefstes Mitgefühl in diesen schwierigen Stunden“ bekunden. Die Kameraden können selbst noch nicht glauben, was geschehen ist – „die Betroffenheit ist sehr groß“.

Großer Dank gilt den Einsatzkräften

Einen großen Dank wollen sie ihren Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau aussprechen, die bei dem Unfall im Einsatz war und auch die Bergung „unseres Kameraden und dessen Gattin“ übernommen haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2024 um 12:29 Uhr aktualisiert