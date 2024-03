Von Finanzmanagern, Soldaten und Läufern: Polizei zerschlägt Drogenring

Die Schmugglerbande ging ziemlich flink vor: Ihre Drahtzieher gründeten zur Verschleierung im Kanton Basel, Schweiz, mehrere Scheinfirmen. Zum Teil verwendeten sie den Firmen-Kleintransporter dann für ihre Schmuggelfahrten. Aber auch Motorräder, manipulierte Auto uns selbst der Bahnverkehr kamen zum Einsatz. „Die Drogen wurden in einer mehrfach die Grenzmenge übersteigenden Menge nach Österreich eingeführt“, merkt die Polizei an. Gedealt wurde mit dem Suchtgift vorwiegend im Innviertel. Wobei das eingeführte Kokain einen durchschnittlichen Reinheitsgehalt von 82 Prozent hatte.

Einfamilienhaus als Drogen-Drehscheibe

Die Ermittler konnten schon kurz nach Einleitung der Ermittlungsmaßnahmen ein Einfamilienhaus im Bezirk Ried als Drehscheibe des Drogenhandels ausforschen. „Das Haus diente als Drogenumschlagsplatz, Drogenbunker sowie Unterschlupf für einzelne Mitglieder der kriminellen Vereinigung. Nach und nach konnten mehrere dieser Drogenbunker, nämlich Wohnhäuser und Wohnungen in den Bezirken Ried, Grieskirchen und Wels-Land, ermittelt werden“, heißt es weiter.

Strenge Hierarchie im Drogenhandel

Laut Polizei handelte die Drogenbande arbeitsteilig und führte einen „hierarchisch streng geregelten, organisierten Suchtgifthandel.“ Am 28. Dezember 2023 dann der erste Schlag gegen den Ring: Neun Personen wurden bei einem koordinierten Zugriff festgenommen. „Ferner konnten rund acht Kilogramm Cannabiskraut, ca. 170 Gramm Kokain, ein PKW und ein Klein-LKW sichergestellt werden.“

„Finanzmanager“ und „Kopf des Unternehmens“

Zwei Österreichern, beide aus Ried, 24 und 29 Jahre alt, konnte der Drogenschmuggel- und -handel, beginnend mit Dezember 2022, nachgewiesen werden. Die beiden waren an Scheinadressen in der Stadt Basel gemeldet. Bei den Vernehmungen bezeichnete sich der 29-Jährige selbst als „Kopf des Unternehmens“ oder auch als „Finanzmanager“ und somit als Organisator des internationalen Suchtgifthandels.

Familie brutal ausgeraubt

Zudem konnte im Laufe des Ermittlungsverfahrens ein Tatzusammenhang zu einem schweren Raub („home invasion“), verübt im Bezirk Ried, ermittelt werden. Laut den Erhebungen fungierte der 29-Jährige für die skrupellosen Ausführungstäter des Raubes als Tippgeber und Auskundschafter des Tatortes.

„Soldat“ für die „schmutzigen“ Geschäfte zuständig

Der 24-Jährige wurde schon mehrmals wegen Suchtgiftweitergaben angezeigt, unter anderem auch in seiner Funktion als Geschäftsführer einer Diskothek im Bezirk Ried. Er betitelte sich als „Soldat“ des 29-Jährigen. Er sei laut eigenen Angaben für die „schmutzigen“ Geschäfte zuständig gewesen.

Haus mit Drogenhandel finanziert

Dem 30-jährigen Besitzer des genannten Wohnhauses konnten die Lagerung (Bunkerung) von mindestens vier bis viereinhalb Kilogramm Kokain, zwei bis drei Kilogramm Cannabiskraut, sowie nachfolgend der gewinnbringende Handel mit 1,3 Kilogramm Kokain und rund zwei Kilogramm Cannabiskraut nachgewiesen werden. Befragt zum Motiv des Suchtgifthandels gab der 30-Jährige an, sich damit großteils den Kauf des Einfamilienhauses bzw. die Darlehensrückzahlungen finanziert zu haben.

„Gras“ gebunkert

Einem 26-Jährigen konnte ebenso die Lagerung (Bunkerung) von rund 25 Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden. Der 26-Jährige war als Mitglied der kriminellen Vereinigung auch für die Inverkehrsetzung von Cannabiskraut, vorwiegend im Bezirk Ried, verantwortlich.

Arbeitsloser „Läufer“

Einem 23-jährigen Arbeitssuchenden aus dem Bezirk Ried, welcher sich als sogenannter „Läufer“ bzw. Subverteiler der Gruppierung herauskristallisierte, konnte der Handel mit 1,6 Kilogramm Kokain, die gewinnbringende Weitergabe von 1,5 Kilogramm Cannabiskraut, der gewinnbringende Handel mit einer nicht mehr näher ermittelbaren Menge Ketamin, Diebstähle von Arzneimittel (Ketamin) aus einer Tierklinik, sowie die Begünstigung einer zur Festnahme ausgeschriebenen Person nachgewiesen werden.

Alle sechs in Haft

Einem unsteten, arbeitssuchenden 27-Jährigen, konnte der Handel mit Cannabiskraut, Amphetamin, Kokain und anderen Substanzen für die Organisation – wiederum als sogenannter „Läufer“ – nachgewiesen werden. Alle sechs Beschuldigten wurden in die Justizanstalt eingeliefert und befinden sich in U-Haft.

14 Festnahmen, 105 Drogen-Käufer

Insgesamt konnten 14 Beschuldigte festgenommen werden. Davon wurden elf Personen in Untersuchungshaft übernommen und in die Justizanstalten Ried, Wels, Linz und Hallein überstellt. Zudem konnten mehr als 105 Drogen-Käufer ausgeforscht und angezeigt werden. Ebenso konnte ein in Basel agierender 32-jähriger Italiener als Suchtgiftdealer und Komplize des 24-Jährigen und des 29-Jährigen ausgeforscht werden. Die Kriminalbeamten forschten zusätzlich auch die Großabnehmer der Gruppe aus. Es kam zu mehreren Festnahmen und Hausdurchsuchungen in Wels-Land, Vöcklabruck und Grieskirchen, wobei über weitere zwei Personen die Untersuchungshaft verhängt wurde.