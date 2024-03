Voco-Vogelattrappe lockte jetzt sogar Kamerateam nach Villach

„Café Puls“ dreht jetzt sogar einen Filmbeitrag über den Taubenschreck. „Die Taubenplage war uns einfach ein Gräuel. Vergiften kam nicht infrage, da hatte unser Haustechniker Eddi Grießer die rettende Idee: Eine fliegende Vogelscheuche“, lachte Voco-Chefin Kerstin Fritz und 5 Minuten berichtete exklusiv darüber.

©Wrussnig Sogar in Wien fand der Vogel jetzt Anklang!

„Puls 4“-Kamerateam reiste nach Villach

Jetzt wurde der Bericht in Wien von Mitarbeitern des Senders Puls 4 gelesen, „dass die Chefin am Dach einen Vogel hat, der schonend Tauben verjagt, gefiel uns sehr. Wir schicken ein Kamerateam zu Ihnen“, so der Anruf an Kerstin Fritz aus Wien nach Villach. Den Rest erledigte Voco-Marketingchefin Vanessa Walder und Eddi Grießer, die dem TV-Team Rede und Antwort standen. Inzwischen haben die Idee auch andere Hoteliers in Villach ins Auge gefasst, ebenso einen Raubvogel am Dach gegen die Taubenplage fliegen zu lassen. „Wir sollten uns die Geschichte patentieren lassen“, überlegt Grießer den Taubenschreck zum Geschäftszweig weiterzuentwickeln. 5 Minuten war da der gerne der Geburtshelfer. Gesendet wird der Beitrag in den nächsten Tagen am Vormittag im „Café Puls“.