Villacher Spielsucht-Ambulanz verzeichnet immer stärkeren Zulauf

Die Fördervereinbarung für die Spielsucht-Ambulanz in der Höhe von 250.000 Euro wurde in der heutigen Regierungssitzung beschlossen worden. „Wir sehen einen immer stärker werdenden Zulauf zu den Beratungsleistungen der Ambulanz, sowohl von Betroffenen als auch von deren Angehörigen“, erläutert Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) als zuständige Gesundheitsreferentin. Die Angehörigenberatung sei um 17 Prozent gestiegen. Die Betroffenen erhielten in der Ambulanz unter anderem Facharzt-Gespräche und die passende Therapie, informierte die Gesundheitslandesrätin.

Am Foto: Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Finanzierung der Gesundheits-Hotline 1450 gesichert

Gesichert sei durch die Finanzierung von Bund, Sozialversicherungsträgern und dem Land Kärnten auch die Gesundheits-Hotline 1450 für 2024. „Es handelt sich bei der Hotline um eine umfassende Gesundheitsberatung, bei der man sich nicht nur Tipps bei gesundheitlichen Problemen holen kann, sondern vor allem auch zur richtigen Behandlungsstelle weitergeleitet wird“, betont Prettner. Laut ihr müsse noch stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden, dass es sich bei 1450 um eine telefonische Gesundheitshotline und nicht um eine Corona-Rufnummer handle. Daher sei auch eine gemeinsame Bewerbung notwendig.