Mehr als 11.000 Kärntner erhalten auch heuer diese Prämie

Um den Pflegeberuf aufzuwerten, hat der Bund 2022 die Pflege-Prämie eingeführt. Diese erhalten alle im Pflegewesen beschäftigten Mitarbeiter. In Kärnten sind das 11.203 Menschen. „Davon sind 4.703 in unseren Krankenanstalten beschäftigt, 3.044 in Pflegeeinrichtungen, 1.374 bei Mobilen Diensten, 1.839 in Behinderteneinrichtungen und 243 in Kureinrichtungen“, weiß die zuständige Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Sonderzahlung kommt erstmals aus dem Pflegefonds

In Summe ergibt das Mehrkosten in Höhe von 21,6 Millionen Euro, für die 2022 und 2023 die Bundesländer für den Bund in Vorleistung getreten sind. „Ab heuer werden die Kosten aus dem Pflegefonds bezahlt“, informierte die Gesundheitsreferentin nach der heutigen Regierungssitzung. Die Sonderzahlung beläuft sich bei einer Vollzeitbeschäftigung auf 2.460 Euro brutto für das Jahr 2024 – aufgeteilt auf monatliche Beträge. Teilzeitbeschäftigte bekommen die Prämie in aliquoter Höhe.