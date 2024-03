Schwer verletzt: Bikerin (53) wollte Lkw ausweichen und stürzte

Veröffentlicht am 26. März 2024, 14:01 / ©Google Streetview

Gegen 7 Uhr war ein 53-jähriger Grazer mit einem Lkw (Transporter) auf der Herrgottwiesgasse in südliche Richtung unterwegs. Laut eigenen Angaben habe er eine auf der Herrgottwiesgasse in nördliche Richtung fahrende gleichaltrige Motorradlenkerin, ebenfalls aus Graz, nicht gesehen und bog nach links in die Fasangartengasse ein.

Bikerin wollte Kollision vermeiden

Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden, bremste die 53-Jährige ihr Motorrad stark ab und kam dabei zu Sturz. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu keinem Zusammenstoß. Nach der Erstversorgung wurde die Motorradlenkerin mit schweren Verletzungen ins UKH Graz eingeliefert.