„Alltagsheld“: Mann fand Geldscheine beim Bankomat und gab sie ab

Veröffentlicht am 26. März 2024, 14:56 / ©5 Minuten

Am Montagnachmittag, den 25. März 2024 ist einer Steirerin ein Missgeschick passiert, von welchem sie anschließend in der Facebook-Gruppe „Wir sind Liezen, das Original!“ berichtete. Sie wollte Bargeld beim Bankomat bei einer Poststelle in Liezen beheben, hat aber daraufhin vergessen, die Scheine mitzunehmen.

Ehrlicher Finder brachte Geld zur Post

Der „glückliche Finder“ des Geldes hätte dieses leicht einstecken und mitnehmen können. Das tat er aber nicht und dafür will sich die Steirerin herzlich bei ihm bedanken. Anstatt sich nämlich selbst zu bereichern, hat er das Geld bei einer Post-Mitarbeiterin abgegeben. „Von Herzen ein großes Dankeschön für Ihre Höflichkeit“, so schreibt die Steirerin in einem Post.