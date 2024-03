Betrügerin sprach im Dialekt: Aber Kärntnerin ließ sich nicht täuschen

Veröffentlicht am 26. März 2024, 15:25 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Ein herzzerreißendes Weinen und Schluchzen ertönte am heutigen Dienstag am anderen Ende der Leitung, als eine Leserin aus Fürnitz den Telefonhörer abnahm. „Es war so gut gespielt, das ging mir direkt ins Herz“, erzählte sie später im Gespräch mit 5 Minuten. Doch täuschen ließ sich die 68-Jährige dennoch nicht. Im Gegenteil: „Ich war auf einen solchen Anruf schon vorbereitet!“

Betrügerin sprach im Kärntner Dialekt

Nachdem sie es dreimal mit einem „Hallo“ versucht hatte, fragte sie ins Handy: „Sabine, bist du es, was ist los?“ Daraufhin habe ihr die Frau endlich geantwortet. Sogar im Kärntner Dialekt, was selbst die Leserin erstaunte. „Weinerlich sagte sie ‚Ja Mutti, ich bin es, die Sabine. Ich hatte einen schlimmen Unfall.‘ Da wusste ich gleich, dass es ein Betrug ist!“ Die kluge Frau hatte ihr nämlich den falschen Namen auf dem Präsentierteller serviert.

Mit Polizei gedroht

Beendet hat die Leserin das Telefonat schließlich mit den Worten: „Jetzt hören Sie mir gut zu: Ich habe keine Tochter namens Sabine und wenn Sie noch einmal anrufen, verbinde ich Sie direkt mit der Polizei!“ Nun will sie auch andere vor der fiesen Masche warnen. Erst gestern hat auch die Kärntner Polizei im Rahmen der Präsentation ihrer Jahresbilanz betont, dass es 2023 zu einer maßgeblichen Steigerung von Anzeigen in den Bereichen der Internetkriminalität sowie bei analogen und digitalen Deliktsformen gekommen ist. Dazu gehört auch besagter Tochter/Sohn-Trick – mehr dazu lest ihr hier.