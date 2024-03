Mit Gewehr auf Katze geschossen: Wer tut so etwas?

Am helllichten Tag

Veröffentlicht am 26. März 2024, 15:45 / ©pixabay.com

Bislang unbekannte Täter schossen am Sonntag, 24. März 2024 zwischen 11 Uhr und 19 Uhr mit einem Luftdruckgewehr im Bereich der Innenstadt von 6850 Dornbirn auf eine Katze. Der Kater erlitt durch den Beschuss eine Trümmerfraktur des rechten Hinterlaufes und musste von einem tierärztlich behandelt und operiert werden.

Zeugenaufruf gestartet

Die Polizei Vorarlberg bittet nun um Hilfe. Zeugen, die am Sonntag, 24. März 2024 zu der oben genannten Zeit in Dornbirn im Bereich L190/Stadtstraße in der Fußgängerzone/Innenstadt bzw. Schul- oder Kapuzinergasse etwas beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei melden. Die örtliche Stadtpolizei Dornbirn ist über jeden hilfreichen Tipp unter der Telefonnummer 05572 / 22 200 erreichbar.