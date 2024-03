Langfinger bestahlen schlafende Zug-Passagiere

Die Polizei konnte durch intensive Ermittlungen drei polnische Staatsbürger in Verbindung mit mehreren Bahndiebstählen bringen. Die drei Männer im Alter zwischen 40 und 67 Jahren werden beschuldigt, im Zeitraum zwischen Juni 2023 und November 2023 mehrere Bahndiebstähle begangen zu haben.

Schlafende Passagiere ausgeraubt

Die Diebstähle fanden regelmäßig in Nachtzügen zwischen Innsbruck und Salzburg statt. Dabei entwendeten die Beschuldigten Bargeldbestände schlafender Bahnreisender. In den fünf Monaten entstand durch die Diebstähle ein Schaden in einer nachweisbaren Höhe von mehr als 8.000 Euro. Die drei Beschuldigten konnten in Salzburg ausgeforscht und festgenommen werden. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.