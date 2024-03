Leere Wohnung ausgenutzt: Männer suchten mit Schleifmaschinen das Weite

Veröffentlicht am 26. März 2024, 17:04 / ©pixabay.com

Bereits am Sonntag, 10. März 2024, zwischen 11 und 13 Uhr dürften die zwei unbekannten Täter eine sanierungsbedürftige Wohnung in der Ekkehard-Hauer-Straße betreten haben. Wie die Männer in die derzeit leerstehende Wohnung kamen, ist bislang noch nicht bekannt. Mehrere Firmen sind dort aktuell mit Renovierungsarbeiten beschäftigt.

Polizei bittet um Hilfe

Bisherigen Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass die beiden Unbekannten insgesamt drei hochpreisige Schleifmaschinen aus der Wohnung stahlen. Zeugen konnte jedenfalls zwei Tatverdächtige beim Verlassen der Wohnung beobachten. Jetzt bittet die Polizei um Hilfe, denn von den Männern fehlt bislang jede Spur. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße unter der Telefonnummer 059133/6586 abgegeben werden.

: Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß und hat eine normale Statur (ca. 80 bis 90 Kilo). Er hat dunkle bzw. kurze, gelockte Haare und war mit einer dunkelblauen und langen Jeans sowie einer roten, langen Daunenjacke bekleidet. Tatverdächtiger 2: Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß und schlank (ca. 70 Kilo). Er hat dunkle und kurze, glatte Haare und war mit einer dunkelgrauen Arbeitermontur, grauen Arbeitshandschuhen sowie einer blauen, chirurgischen OP-Maske bekleidet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2024 um 17:10 Uhr aktualisiert