Bewusstlos: Mädchen (2) stürzte in Schwimmbecken

Am heutigen Dienstag, dem 26. März 2024, gegen 10.40 Uhr rutschte in einem Beherbergungsbetrieb in Achenkirch ein zweijähriges Mädchen, laut Polizei beim Spielen im Bereich des Wassers im dortigen Hallenbad, aus und stürzte in das 1,5 Meter tiefe Becken. Ein Gast habe den Vorfall bemerkt und das kurzzeitig regungslose Kind wenige Augenblicke später aus dem Wasser gezogen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch die sofort durchgeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen der ebenfalls anwesenden Eltern kam das Mädchen kurze Zeit später wieder zu Bewusstsein. Das ansprechbare Kind wurde nach erfolgter Erstversorgung durch die Rettungssanitäter mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.