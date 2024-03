Crash in Waldstück: Autofahrer teils schwer verletzt

Veröffentlicht am 26. März 2024, 17:42 / ©Spitzi-Foto/ #431777000 /stock.adobe.com

Eine 25-Jährige aus dem Bezirk Schärding lenkte ihr Fahrzeug von Ingling kommend in Fahrtrichtung Schardenberg. Ein 87-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, lenkte sein Auto von Schardenberg kommend in Fahrtrichtung Ingling. In einer Kurve im Waldstück kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Teils schwer verletzt

Die 25-Jährige wurde schwer verletzt, der 87-Jährige ist unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Klinkum Passau verbracht. Die Aufräumarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr vorgenommen. Ein durchgeführter Alkotest bei der Verletzten verlief negativ. Beim 87-Jährigen konnte aus gesundheitlichen Gründen kein Alkotest durchgeführt werden, wobei laut Polizei ohnehin keine Alkoholisierungsmerkmale bestanden.