Mehrmals gegen Leitschiene geknallt: Auto wurde völlig zerstört

Ein Auto prallte auf der S6 Semmering Schnellstraße am Knoten Bruck mehrmals gegen die Leitschiene. „Am Einsatzort angekommen wurde umgehend die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz aufgebaut sowie der unverletzte Fahrer betreut“, heißt es von der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur in einem Einsatzbericht.

Fahrer blieb unverletzt

Weiters wurde die Batterie des Wagens abgeklemmt und die ausgetretenen Betriebsstoffe gebunden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Der Einsatz konnte nach knapp einer halben Stunde beendet werden. Im Einsatz standen zehn Florianis aus Bruck mit zwei Fahrzeugen sowie eine Reservemannschaft im Rüsthaus. Auch die ASFINAG und die Autobahnpolizei waren vor Ort.