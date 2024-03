Alko-Fahrt: LKW-Lenker (48) streifte mehrmals die Leitlinie

Am heutigen Dienstag, dem 26. März, alarmierte die Grenzkontrollstelle Kiefersfelden die Autobahnpolizei Wiesing wegen eines vermutlich alkoholisierten Lkw-Lenkers, welcher sich mit seinem Fahrzeug am Parkplatz Langkampfen befinden würde. Der Lkw-Lenker habe vorher außerdem mehrmals eine Leitschiene gestreift. Gegen 13.50 Uhr trafen die Beamten den Lenker auch am genannten Parkplatz an.

Schein weg

Laut Erkenntnisse der Polizei dürfte der Lkw-Lenker, ein 48-jähriger Russe, mit dem Sattelkraftfahrzeug mehrmals an der Betonleitwand im Baustellenbereich Wörgl-Angath gestreift haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Dem 48-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Eurobereich eingehoben. Er wird an die zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.